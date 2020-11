Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebesgut im Gebüsch versteckt?

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Weil sie im Verdacht steht, einen Ladendiebstahl begangen zu haben, ermittelt die Polizei gegen eine 24-jährige Frau. Die Frau war am Montagvormittag zusammen mit anderen Personen in einem Baumarkt im Stadtgebiet aufgefallen, weil sich die Gruppe merkwürdig verhielt. Als ein Mitarbeiter die Gruppe ansprach, verließen alle fluchtartig das Geschäft.

Eine der Frauen wurde von einem Mitarbeiter bis zu einem Elektro-Fachmarkt verfolgt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die Gruppe zuvor auch in einem Markt in Landstuhl aufgefallen war. Ein Diebstahl konnte zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht festgestellt werden, weshalb die 24-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt wurde.

Einen Tag später meldete jedoch eine Zeugin der Polizei, dass sie in einem Gebüsch in der Nähe des Baumarktes, in dem die Gruppe aufgefallen war, eine größere Menge original verpackter Leuchtmittel gefunden habe. Wie sich herausstellte, fehlten die Artikel - die einen Wert von insgesamt knapp 1.000 Euro haben - im Baumarkt. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Auch ein 41-jähriger Mann aus dem Landkreis hat sich am Dienstag eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls eingehandelt. Er fiel am Nachmittag in einem Fachmarkt in der Merkurstraße beim Stehlen eines iPhones auf. Ein Sicherheitsmitarbeiter beobachtete, wie der Mann das Smartphone im Wert von mehreren hundert Euro inklusive Sicherungsbox einpackte und in seine Jacke steckte. Der 41-Jährige konnte noch innerhalb des Geschäfts gestellt werden. |cri

