Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldbeutel aus Auto gestohlen

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Einen Diebstahl aus seinem Auto hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Dienstag angezeigt. Demnach haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen Montagabend, 22.20 Uhr, und Dienstagmorgen, 8.45 Uhr, in der Joseph-Neumayer-Straße aus der Mittelkonsole des Triumph ein Portemonnaie mit diversen Kredit- und Debit-Karten sowie eine Sonnenbrille gestohlen.

Aufbruchspuren wurden an dem Pkw nicht gefunden. Der Fahrzeughalter räumte ein, dass er möglicherweise am Autoschlüssel den falschen Knopf gedrückt hatte, so dass der Wagen nur verschlossen, aber nicht verriegelt war.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der oder die Täter bereits am frühen Dienstagmorgen versuchte(n), mit einer der gestohlenen Scheckkarten an Bargeld zu kommen.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen in der Joseph-Neumayer-Straße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden.

Auch aus der Ziegelstraße wurde am Dienstag ein Diebstahl aus einem Fahrzeug gemeldet. Demnach stellte ein Anwohner am Nachmittag gegen 15 Uhr fest, dass unbekannte Täter in seinen Dacia Duster eingedrungen sind und den Innenraum durchwühlt haben. Ob der Pkw abgeschlossenen war oder nicht, ist unklar. Aufbruchspuren wurden keine entdeckt. Ersten Überprüfungen zufolge nahmen die Täter lediglich den Fahrzeugschein mit. |cri

