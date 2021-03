Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Radfahrerin stürzt nach Vollbremsung

Recklinghausen (ots)

An der Ecke Römerstraße/Drususstraße ist am Sonntag eine 67-jährige Fahrradfahrerin aus Haltern am See gestürzt und leicht verletzt worden. Die Frau war gegen 11.40 Uhr auf der Römerstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Zur gleichen Zeit kam ein 59-jähriger Autofahrer aus Haltern am See von rechts aus der Drususstraße gefahren. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, machte die Fahrradfahrerin eine Vollbremsung. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht, allerdings stürzte die Radfahrerin und wurde dabei verletzt. Ein Rettungswagen war nicht nötig. Es entstand geringer Sachschaden am Fahrrad der Frau.

