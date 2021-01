Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zaun beschädigt

Papenburg (ots)

Am Sonntag ist es zwischen 07:00 - 11:00 Uhr in der Johann-Bunte-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der bislang unbekannte Unfallverursacher dürfte in Richtung Bockhorst unterwegs gewesen sein als er auf der winterglatten Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen den Zaun einer dortigen Firma fuhr. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Papenburg unter der Rufnummer (04961) 9260 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell