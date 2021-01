Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Einbruch in Garage

Lathen (ots)

Am 14. Januar sind bislang unbekannte Täter gleich zweimal in eine Garage an der Wassermühlenstraße in Lathen eingedrungen. Zwischen 10 und 12.30 Uhr entwendeten sie diverse Angelgeräte. Am selben Tag drangen die Diebe erneut in die Garage ein. Zwischen 19 und 22 Uhr stahlen sie eine Kreissäge, einen Kompressor sowie ein Rennrad. Ob es sich in den beiden Fällen um dieselben Täter handelt, wird derzeit ermittelt. Es entstand ein Schachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Lathen unter der Rufnummer 05933/924570 entgegen.

