Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Walchum - Pkw in Brand geraten

Walchum (ots)

Am Mittwochmorgen geriet vermutlich aufgrund eines technischen Defektes auf der A31 bei Walchum ein Pkw in Brand. Der Fahrer nahm gegen 6.30 Uhr Brandgeruch in seinem Ford wahr und stoppte das Fahrzeug auf einem Rastplatz. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort. Der Wagen wurde bei dem Brand zerstört. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

