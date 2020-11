Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hohensachsen, Ritschweiher, Rhein-Neckar-Kreis: Altreifen in Bachlauf entsorgt - Zeugen gesucht!

Hohensachsen / Ritschweiher / Rhein-Neckar-KreisHohensachsen / Ritschweiher / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Mutmaßlich am vergangenen Wochenende entsorgten Umweltsünder mehrere Altreifen in einem Bachlauf zwischen den Ortschaften Hohensachsen und Ritschweiher. Jäger wurden am Sonntag im Wald auf die Reifen aufmerksam und nahmen diese aus dem Wasser, sodass diese von Mitarbeiter des Bauhofs Weinheim sachgerecht entsorgt werden können. Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Verursachern geben können. Diese werden gebeten, sich unter 06201 10030 an die Beamten zu wenden.

