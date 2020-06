Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Konflikt im Straßenverkehr eskaliert

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es in der Breite Straße zu einem Konflikt zwischen einem 45-jährigen und einem 23-jährigen Autofahrer aus Ludwigshafen. Beide wollten eine Engstelle durchfahren, konnten sich aber nicht einigen, wer zuerst fahren darf. Die Situation eskalierte und der 45-Jährige beleidigte den andere Autofahrer. Dann drückte der 45-Jährige sich mit seinem Auto durch die Engstelle und streifte das Auto des 23-Jährigen. Der 45-Jährige entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. An beiden Autos entstand ein Schaden von insgesamt ca. 250,- EUR.

