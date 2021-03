Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Motorradfahrer prallt gegen Hauswand

Recklinghausen (ots)

Auf der Wilhelminenstraße ist am späten Sonntagnachmittag ein 50-jähriger Motorradfahrer aus Recklinghausen verunglückt. Der Mann wollte in einen Hinterhof fahren - in der Einfahrt verlor er dann, gegen 17.40 Uhr, plötzlich die Kontrolle über sein Motorrad, fuhr gegen eine Hauswand und stürzte. Dabei wurde er leicht verletzt. Der 50-Jährige wurde vor Ort in einem Rettungswagen behandelt, mit ins Krankenhaus wollte er nicht. Der Sachschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt.

