POL-UN: Unna - Update zur Pressemeldung "Feuer im Förderzentrum: Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung": Schneller Fahndungserfolg der Polizei

Wie bereits heute berichtet, ermittelt die Kriminalpolizei nach dem Brand im Förderzentrum Unna an der Friedrich-Ebert-Straße am Donnerstagmorgen (17.09.2020) wegen des Verdachts der Brandstiftung. Nun hat die Polizei einen schnellen Fahndungserfolg zu vermelden.

Die Kriminalpolizei hat zwei Tatverdächtige ermittelt - einen 13-jährigen und einen 15-jährigen Unnaer. Beide sollen nicht nur am Donnerstag (17.09.2020) in das Schulgebäude eingebrochen und Feuer gelegt haben, sie sollen auch für gleich mehrere Einbruchs-, Sachbeschädigungs- und Diebstahlsdelikte in den vergangenen Wochen in Unna verantwortlich gewesen sein. Außerdem ist ihnen auch der Backsteinwurf vom Ringtunnelausgang am Freitag (11.09.2020) zuzuordnen. Gegen die beiden jungen Tatverdächtigen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

