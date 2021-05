Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Attendorn (ots)

An der Kölner Straße kam es gestern in einem Mehrfamilienhaus zu einem Wohnungsbrand. Nach ersten Angaben hatte kurz vor Mitternacht eine Matratze im Schlafzimmer eines 36-Jährigen Feuer gefangen. Die Flammen griffen anschließend auf den Rest der Wohnung über. Der Mann informierte selbst die Polizei. Er kam mit leichten Verbrennungen und einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Weitere Bewohner des Objektes hatten das Gebäude rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Sie wurden zum Teil vom Ordnungsamt anderweitig untergebracht, weil die Wohnungen in der Nacht unbewohnbar waren. Zur Schadenshöhe können zurzeit keine Angaben gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen, auch zur Ursache, dauern an.

