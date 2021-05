Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Radfahrerin nach Verkehrsunfall in Pye lebensgefährlich verletzt - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Brockhauser Straße wurde eine 51-jährige Radfahrerin am Donnerstagnachmittag lebensgefährlich verletzt. Aufmerksame Zeugen bemerkten gegen 17.20 Uhr die am Boden liegende Frau und alarmierten den Rettungsdienst und die Polizei. Die 51-Jährige wurde mit nach einer medizinischen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Ermittlungen befuhr die Frau mit einem hochwertigen Faltrad die abschüssige Straße in Richtung Pye. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte sie und zog sich schwerste Verletzungen zu. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2215 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell