POL-OS: Osnabrück - Wem gehören die Schmuckstücke?

Am 24.04.2021 verschaffte sich ein Unbekannter über eine offenstehende Tür Zutritt zu einem Wohnhaus am Kampweg. Er entwendete aus einem Portemonnaie Bargeld und flüchtete. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 19-Jähriger festgestellt werden, auf den die Personenbeschreibung zutraf. Bei einer Durchsuchung des Heranwachsenden entdeckten die Polizisten in seinem Rucksack mehrere Schmuckstücke, die vermutlich aus Diebstählen stammen. Die rechtmäßigen Eigentümer konnten jedoch bislang nicht ermittelt werden. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung, um das Diebesgut den Besitzern zuzuordnen und weitere Straftaten aufklären zu können. Die Bilder der Schmuckstücke können hier eingesehen werden: https://www.pd-os.polizei-nds.de/startseite/fahndung/sachen/sichergestellte_gegenstaende/schmuck-115499.html Hinweise werden unter der Telefonnummer 0541/327-2115 entgegengenommen.

