Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Fahrradeigentümer gesucht

Am frühen Mittwochmorgen kontrollierten Beamte der Polizei Melle in der Kirchstraße einen 42-jährigen Radfahrer. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Mann das anthrazitfarbene Rad der Marke Ghost, Modell Square Cross, ein paar Tage zuvor am ZOB in Melle gestohlen hatte. Der 42-Jährige räumte die Tat, die sich vermutlich am ersten Maiwochenende ereignet hat, ein. Die Ermittler suchen nun den Eigentümer des Fahrrades. Wer Hinweise zur Herkunft des Sportrades geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 05422/920600.

