Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen - Bootshaus von Einbrechern heimgesucht

Bad Essen (ots)

In der Straße Falkenburg geriet am Mittwoch das Bootshaus eines Yachtclubs ins Visier von Einbrechern. Der oder die Täter machten sich zwischen Mitternacht und 10 Uhr gewaltsam an einer Tür zu schaffen und gelangten anschließend in die Räumlichkeiten. Bei ihrer Suche nach Diebesgut durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Unklar ist bislang, ob sie dabei fündig wurden. Die Polizei in Bohmte bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05471/9710 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell