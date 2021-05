Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Hochwertiges Pedelec in der Friedrich-Holthaus-Straße gestohlen

Osnabrück (ots)

In der Friedrich-Holthaus-Straße, zwischen dem Hauswörmannsweg und der Schürenstraße, entwendeten Unbekannte am Montag ein hochwertiges Pedelec der Marke Cannondale, Modell Mavaro Performance. Das mattschwarze Fahrrad, mit einem 52cm-Carbon-Rahmen, stand in der Zeit von 13 bis 15.30 Uhr angeschlossen an dem Gitter einer Garageneinfahrt, als sich der oder die Täter an dem Schloss zu schaffen machten und das Pedelec mitnahmen. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Fahrrades geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0541/327-2115 oder 327-3240 bei der Osnabrücker Polizei.

