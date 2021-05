Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Dokument aus Pkw gestohlen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Mittwoch geriet in der Straße "Am Bahndamm" ein Toyota Avensis ins Visier von Unbekannten. Diese machten sich zwischen 22.30 und 09.50 Uhr an dem grauen Mittelklassewagen zu schaffen, stahlen aus dem Fahrzeuginneren ein persönliches Dokument und flüchteten unerkannt. Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2215 oder 327-3240.

