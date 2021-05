Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Brand in der Wesereschstraße

Osnabrück (ots)

Am Dienstagabend ist es in der Wesereschstraße zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei gekommen. Gegen 22 Uhr wurde die Bewohnerin eines Mehrparteienhauses von ihrem Brandmelder geweckt. Die 95-Jährige ging daraufhin in den Hausflur und stellte dort ihren Nachbarn fest, der sofort auf die Flammen aufmerksam machte. Betroffen von dem Feuer war die Wohnung des 55-Jährigen, die sich im zweiten Obergeschoss des Mehrparteienhauses befindet. Nach ersten Ermittlungen ist das Feuer im Schlafzimmer der Wohnung ausgebrochen. Der 55-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Osnabrücker Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Schinkel evakuierten die Bewohner des Mehrfamilienhauses und löschten die Flammen. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf und beschlagnahmte den Brandort. Die Wohnung des 55-Jährigen ist bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

