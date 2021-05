Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Einsatz von Feuerwehr und Polizei auf Firmengelände

Bramsche (ots)

Änderung der Pressemeldung vom 04.05.2021 - 10:42 dortige Überschrift: POL-OS: Bramsche: Rauchentwicklung auf Firmengrundstück

Neuer Storytitel: Bramsche: Einsatz von Feuerwehr und Polizei auf Firmengelände

Am Montagnachmittag ist es auf dem Gelände eines Textilunternehmens in der Heywinkelstraße zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei gekommen. Gegen 16.25 Uhr kam es aufgrund eines technischen Defektes zu einer irrtümlichen Auslösung der Brandmeldeanlage. Die alarmierte Feuerwehr aus Bramsche und Engter war schnell vor Ort und stellte fest, dass es nach dem Fehlalarm und der damit verbundenen Auslösung der CO2-Löschanlage zu einem Hitzestau an einer Trocknungsanlage gekommen war. Angaben zur Schadenshöhe können derweil keine getätigt werden. Die Firma nahm die Produktion am Abend wieder auf.

