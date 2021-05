Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Polizei sucht unbekannten Farbschmierer

Bad Rothenfelde (ots)

Zwischen Montagabend (18 Uhr) und Dienstagmorgen (08 Uhr) hat ein Unbekannter mehrere Gebäude und Fahrzeuge mit Farbe beschädigt. In der Alfred-Bauer-Straße beschmierte der Täter einen weißen Transporter und eine Hauswand. In dem angrenzenden Helfener Weg beschädigte der Unbekannte ebenfalls einen weißen Transporter und eine Gebäudewand. Der Täter versprühte mit schwarzer Farbe ein Herz, einen Galgen und schwarze Quadrate. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu dem unbekannten Täter machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Rothenfelde zu melden, Tel 05424/293290

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell