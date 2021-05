Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Bei Einbruchsversuch Lichtkuppeln beschädigt

Am vergangenen Wochenende, zwischen Freitagmorgen (10 Uhr) und Montagmorgen (08.30 Uhr), versuchten Unbekannte in einen Schulkomplex an der Wieboldstraße einzubrechen. Die Einbrecher gelangten nicht ins Innere des Gebäudes, beschädigten bei ihrer Tat jedoch mehrere Lichtkuppeln. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Melle, Telefon 05422/920600.

