Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen - Einbruch in Lagerraum im Ortsteil Aschen

Dissen (ots)

Ein Lohnunternehmen an der Versmolder Straße wurde in der Zeit von Freitagnachmittag (15 Uhr) bis Montagmittag (14 Uhr) von Einbrechern heimgesucht. Auf dem Firmengelände brachen der oder die Täter in einen Lagerraum ein, entwendeten mehrere Kanister mit Düngemittel und transportierten ihre Beute vermutlich mit einem Fahrzeug ab. Die Ermittler der Polizei in Dissen bitten Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05421/921390 entgegengenommen.

