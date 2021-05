Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde - Auto auf Parkplatz angefahren und beschädigt - Verursacher flüchtet

Bad Rothenfelde (ots)

Auf dem Parkplatz eines ehemaligen Hotels in der Straße "Sonnenhang", beschädigte ein unbekannter Autofahrer am Samstag einen VW Polo und flüchtete, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der oder die Flüchtige war vermutlich mit einem grauen/silberfarbenen Pkw unterwegs und stieß zwischen 21.20 und 21.50 Uhr gegen den blauen Kleinwagen. Hinweise zu der Unfallflucht erbittet die Polizei in Bad Rothenfelde, Telefon 05424/293290.

