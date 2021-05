Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Badbergen - Kompletträder gestohlen

Badbergen (ots)

Ein Autohaus an der Badberger Straße geriet am vergangenen Wochenende ins Visier von Dieben. Der oder die Täter begaben sich zwischen Freitag, 18.30 Uhr, und Montag, 07.15 Uhr, auf das Firmengelände und machten sich an zwei Neuwagen zu schaffen. Sie entwendeten die Kompletträder, beschädigten dabei ein Fahrzeug und flüchteten anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat und Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück, Telefon 05439/9690.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell