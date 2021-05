Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf - Holztisch auf Spielplatz beschädigt

Glandorf (ots)

Auf einem Spielplatz in der Ringstraße setzten Unbekannte am Samstagmorgen, zwischen 06.40 und 07.10 Uhr, einen Holztisch in Brand. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Glandorf löschten die Flammen und verhinderten ein Übergreifen des Feuers auf die weiteren Holzmöbel. Die Polizei Georgsmarienhütte hat die Ermittlungen zu der Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich zu melden. Telefon 05401/879500.

