Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Unbekannte beschädigen Spielzeug in Holzhausen

Georgsmarienhütte (ots)

An der Sutthauser Straße machten sich Unbekannte am Freitagmorgen an der Holzhütte einer Grundschule zu schaffen. Der oder die Täter beschädigten zwischen 07.55 und 08.20 Uhr zwei Fahrradhelme und diverse Spielzeuge, erlangten jedoch nach ersten Feststellungen kein Diebesgut. Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05401/879500 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell