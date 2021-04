Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel - Hoher Sachschaden nach Verpuffung in Absauganlage

Karlsruhe (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an einer Absauganlage, kam es am Donnerstagmorgen in Wiesental zu einem größeren Aufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und der Polizei.

Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es kurz nach 8 Uhr aufgrund eines technischen Defekts an einer Absauganlage zu einer Verpuffung, wodurch die Anlage in Brand geriet.

Durch die Feuerwehr konnte das Feuer rasch gelöscht werden und Glutnester wurden beseitigt. Glücklicherweise wurde durch das Feuer keine Personen verletzt. Der entstandene Sachschaden wird momentan auf 100.000 Euro geschätzt.

Marion Kaiser, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell