Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe werden rabiat

Lüdenscheid (ots)

Zwei 28 und 31 Jahre alte Lüdenscheider wurden gestern beim Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt an der Humboldtstraße beobachtet. Der Ladendetektiv nahm die Verfolgung auf und sprach die beiden Verdächtigen an. Im Rahmen der Ansprache kommt es zu einem Handgemenge, welches in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelt. Hierbei wird der 53-jährige Ladendetektiv leicht verletzt und ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Die Polizei hat ihre Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls gegen die beiden Männer aufgenommen.

