POL-MK: Gas-Flaschen und Kinderwagen geklaut

Iserlohn (ots)

Unbekannte Diebe klauen Gasflaschen. In der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag machten sich unbekannte Diebe am Außenlager einer Firma für Autoteile an der Raiffeisenstraße zu schaffen. Die Täter knackten die Vorhängeschlösser und nahmen 5x11kg Alu-Gasflaschen und 18x11kg Stahl-Gasflaschen mit.

Kinderwagen geklaut. Am gestrigen Donnerstag, 11.03.2021, gegen 13:15 Uhr, stellte ein 31-Jähriger einen braunen Kinderwagen (Typ Wipper) hinter dem Pfeiler einer Metzgerei an der Wermingser Straße ab. Als er 10 Minuten später wieder an der Örtlichkeit erschien, hatten unbekannte Diebe den Kinderwagen geklaut.

Sachdienliche Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

