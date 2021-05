Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - 59-jährige Autofahrerin nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Eine 59-Jährige befuhr am Samstagmittag (13.15 Uhr) mit einem Kompakt-SUV den Haster Weg in Richtung Vehrter Landstraße. Im Bereich der Kreuzung Lerchenstraße/In der Dodesheide geriet sie vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme auf die Mittelinsel und prallte gegen einen Baum. Die 59-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

