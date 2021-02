Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, den 24.Februar 2021, gegen 22.00 Uhr befuhr ein 40-jähriger aus Bösel mit seinem PKW die Ostermoorstraße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet. Eine Weiterfahrt wurde untersagt.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, den 24.Februar 2021, um 09.20 Uhr befuhr eine 20-jährige Friesoytherin mit ihrem Fahrrad den Radweg der Ellerbrocker Straße in Richtung Friesoythe. In Höhe der Elbestraße fuhr sie plötzlich nach links auf die Fahrbahn der Ellerbrocker Straße. Ein 72-jähriger Friesoyther, der dort mit seinem PKW in gleicher Richtung fuhr, konnte nicht mehr ausweichen. Es kam zu Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Radfahrerin erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, den 24.Februar 2021, gegen 10.38 Uhr befuhr ein 45-jähriger aus Großheide mit seiner Sattelzugmaschine die Bundesstraße 72 aus Sedelsberg kommend in Richtung Friesoythe. Ein 70-jähriger Friesoyther befand sich mit seinem PKW, Ford dahinter und fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf den LKW auf. Der Friesoyther erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15000 Euro.

