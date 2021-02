Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Einbruch in Bürogebäude

Zwischen Dienstag, 23. Februar 2021, 18.00 Uhr und Mittwoch, 24. Februar 2021, 14.20 Uhr kam es im Wallfahrtsweg zu einem Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter drang in ein dortiges Bürogebäude ein und durchsuchte es nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen erlangte er kein Diebesgut. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Samstag, 20. Februar 2021, 14.45 Uhr und Mittwoch, 24. Februar 2021, 10.18 Uhr kam es in der Straße An der Wallfahrtskirche zu einem Wohnungseinbruch. Ein bislang unbekannter Täter drang gewaltsam in das Haus ein und betrat mindestens einen Raum. Nach bisherigen Erkenntnissen erlangte er kein Diebesgut. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell