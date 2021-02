Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Dienstag, 23. Februar 2021, 18.15 Uhr und Mittwoch, 24. Februar 2021, 08.10 Uhr kam es in der St.-Michael-Straße zu einem Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zugang zu einem Wohnhaus und durchsuchte es nach Wertgegenständen. Er konnte Bargeld erbeuten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Garrel - Brand in einem Wohnhaus

Am Mittwoch, 24. Februar 2021, kam es gegen 10.50 Uhr in der Christinenstraße zu einem Brand. Ein 47-jähriger Zeuge aus Werlte bemerkte zufällig den Brand und nahm Kontakt zu einem Nachbarn auf. Anschließend verschaffte er sich Zugang zum Haus und konnte die 46-jährige Bewohnerin aus dem Haus retten. Die Feuerwehr Garrel rückte mit fünf Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften aus, die das Feuer löschten. Der Zeuge und die Bewohnerin wurden durch Rettungskräfte versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Der Zeuge soll leicht und die Bewohnerin schwer verletzt worden sein. Außerdem wurde ein Team der Psychosozialen Notfallversorgung eingesetzt. Der Sachschaden wird auf 10000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell