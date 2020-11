Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Nach Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht in Gewahrsam genommen

LahrLahr (ots)

Nach einem Vorfall am Sonntagabend haben die Beamten des Polizeireviers Lahr die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 22:20 Uhr befuhr ein Mercedes-Fahrer die Rainer-Haungs-Straße. Vermutlich aufgrund von Alkoholeinfluss soll er die Dr.Georg-Schaeffler-Straße überfahren haben und im Straßengraben zum Stillstand gekommen sein. Anschließend habe er den Rückwärtsgang eingelegt und kam erst wieder zum Stehen, nachdem er eine Fußgängerfurt und eine Grünfläche überfahren und die Holzstützen eines Jungbaums gestreift hatte. Der 48-Jährige entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, konnte aber aufgrund von Zeugenaussagen in unmittelbarer Nähe festgenommen werden. Der Unfallverursacher stand sichtlich unter Alkoholeinfluss. Er verhielt sich sowohl an der Örtlichkeit als auch während der Fahrt zur Dienststelle sehr aufbrausend, laut und aggressiv gegenüber den Polizeibeamten. Auf der Dienststelle verweigerte er jegliche Mitwirkung der folgenden Maßnahmen. Eine Blutentnahme musste unter der Anwendung von Zwang durchgeführt werden. Aufgrund seines Verhaltens, seines körperlichen Zustandes und der Weigerung der Angehörigen, ihn in Obhut zu nehmen, musste der 48-Jährige die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen. /eb

