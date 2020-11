Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinmauern - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Zeugen gesucht

SteinmauernSteinmauern (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro ist die Bilanz einer Unfallflucht am Sonntagabend. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Honda-Lenker gegen 19:30 Uhr die Friedhofstraße und bog nach links in den Kirchweg ein. Hierbei soll er mit seiner rechten PKW-Seite die sich dort befindliche Friedhofsmauer gestreift und sich anschließend in Richtung Ortsmitte entfernt haben. Kurze Zeit später sei der Unbekannte zurückgekommen und bog vom Kirchweg nach links in die Friedhofsstraße ein. Im Kurvenbereich soll er nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein und mit dem Stoßfänger den Gartenzaun eines Wohnanwesens beschädigt haben. Der Fahrzeugführer flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden gekümmert zu haben. Gegen 21 Uhr wurde das Unfallfahrzeug an der von einem Zeugen genannten Örtlichkeit aufgefunden. Bei genauerer Überprüfung konnte festgestellt werden, dass der Motor des unverschlossenen PKW noch warm war. Weiterhin war die Glasscheibe der Fahrertüre eingeschlagen, die Scherben befanden sich noch auf dem Fahrersitz. Die Polizeibeamten stellten ein auf der Rückbank liegendes Blechrohr sicher, das vermutlich als Einschlagwerkzeug diente. Im Bereich des Stoßfängers konnten dem Unfall zuzuordnende Unfallschäden fotografisch gesichert werden. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt sind nun auf der Suche nach dem unbekannten Honda-Lenker und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07222 761-0 entgegen. /eb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell