Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm - Sachschaden nach Verkehrsunfall in Icker - Verursacher flüchtet

Belm (ots)

In der Straße "Auf dem Berge" streifte am Freitag ein unbekannter Autofahrer im Vorbeifahren einen Mercedes C 200 und flüchtete, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der oder die Flüchtige stieß zwischen 07 und 15.15 Uhr gegen den am Straßenrand geparkten, schwarzen Mittelklassewagen und verursachte einen Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Wer Hinweise zu der Unfallflucht geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Belm, Telefon 05406/898630.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell