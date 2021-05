Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Zeugen nach Unfallflucht auf Parkplatz gesucht

Bramsche (ots)

Vergangene Woche Donnerstag ereignete sich auf dem Parkplatz eines Ärztehauses an der Münsterstraße eine Unfallflucht. Die Fahrerin eines braunen BMW 218d Active Tourer wollte den Parkplatz gegen 07.55 Uhr verlassen, als ein Müllfahrzeug den Weg versperrte. Während die Frau wartete, wurde sie von einem Unbekannten mit einem älteren, hellgrauen Pkw-Kombi überholt. Dabei touchierte der Kombi-Fahrer den Wagen der Frau und setzte seinen Weg fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Bei dem Flüchtigen soll es sich um eine ältere Person mit grauen Haaren gehandelt haben. Der Autofahrer hatte ein rundes Gesicht und trug eine Kopfbedeckung. An dem Fahrzeug des Unbekannten befanden sich Osnabrücker Kennzeichen (OS-). Ein Zeuge beobachtete das Geschehen und teilte der BMW-Fahrerin ein Kennzeichen mit. Die Ermittler der Polizei in Bramsche bitten diesen und weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 05461/915300 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell