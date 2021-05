Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau - Verkehrsunfall auf Parkplatz - Geschädigter flüchtet unerkannt

Fürstenau (ots)

Am Freitagnachmittag ereignete sich auf dem Parkplatz eines Discounters an der Parkstraße eine Unfallflucht. Die Polizei sucht nun Zeugen und den Geschädigten. Ein 69-Jähriger wollte gegen 17.45 Uhr mit einem schwarzen Ford Mondeo ausparken. Dabei übersah er den schwarzen Pkw eines Unbekannten und stieß mit diesem zusammen. Als die beiden Autofahrer anschließend die Personalien austauschen wollten, entfernte sich der Geschädigte plötzlich. Die Polizei in Fürstenau bittet Zeugen, aber auch den Fahrer des schwarzen Pkw, sich unter der Telefonnummer 05901/961480 zu melden.

