POL-OS: Bad Rothenfelde - Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Bad Rothenfelde (ots)

Unbekannte trieben in der Nacht zu Samstag in der Parkstraße ihr Unwesen und beschädigten mehrere geparkte Fahrzeuge. Der oder die Täter beschmierten bzw. zerkratzten zwischen Freitag, 20.30 Uhr, und Samstag, 04.45 Uhr, mindestens fünf Pkw und flüchteten anschließend unerkannt. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bad Rothenfelde, Telefon 05424/293290.

