Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210112-1: Pförtner entdeckte zwei Diebe - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (12. Januar) haben sich zwei unberechtigte Personen auf dem Gelände des städtischen Betriebshofes befunden und versucht Kabel zu entwenden. Um 01:10 Uhr meldete der Pförtner des Betriebshofs an der Engeldorfer Straße zwei Personen, die sich an den Containern auf dem Gelände zu schaffen machten. Die Beamten stellten die beiden Männer (36/41) und durchsuchten sie. Bei ihnen fanden die Polizisten Taschenlampen und Handschuhe sowie eine Tasche und einen Rucksack gefüllt mit alten Kabeln. Nach eigenen Angaben seien sich die Männer darüber bewusst, dass ihr Verhalten falsch war. Nach einer Identitätsfeststellung händigten die Beamten dem Pförtner das Diebesgut aus und erteilten den Tatverdächtigen einen Platzverweis. Außerdem fertigten sie eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch und Diebstahl. (akl)

