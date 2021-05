Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Eversburg: Schwerer Unfall auf der Natruper Straße

Osnabrück (ots)

Am Sonntagnachmittag ist es auf der Natruper Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Gegen 16.25 Uhr befuhr ein 53-Jähriger mit einem Opel Astra die Natruper Straße und beabsichtigte nach links auf die Wersener Straße in stadtauswärtige Richtung einzubiegen. Während des Abbiegevorgangs erfasste der Mann aus Hörstel einen entgegenkommenden 21-jährigen Osnabrücker, der mit seinem Pedelec die Atterstraße in Richtung Natruper Straße befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der junge Mann schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurden Teile der Fahrbahn gesperrt.

