Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Graues E-Mountainbike gestohlen

Osnabrück (ots)

In der Schloßstraße geriet am Montag ein E-Mountainbike des Herstellers Axess, Modell Element, ins Visier von Dieben. Das graue Fahrrad war unweit der Heinrichstraße an einem Fahrradbügel angeschlossen, als sich der oder die Täter zwischen 17 und 20 Uhr an dem Schloss zu schaffen machten und das Zweirad mitnahmen. Wer Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Mountainbikes geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2115 oder 327-3240.

