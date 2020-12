Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Gewaltsam in Geschäft eingedrungen

StadtlohnStadtlohn (ots)

Mit einem Kanaldeckel haben Einbrecher in der Nacht zum Montag an einem Verbrauchermarkt in Stadtlohn eine Scheibe eingeschlagen. Die Tat spielte sich gegen 03.45 Uhr am Kalterweg ab. Ersten Erkenntnissen zufolge haben die Täter nichts aus dem Inneren entwendet - sie hatten bei ihrem brachialen Vorgehen einen Alarm ausgelöst. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell