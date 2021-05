Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Fahrradeigentümer gesucht

Am Montagmorgen kontrollierten Osnabrücker Polizisten auf der Mindener Straße einen 33-jährigen Mann, der zwei Fahrräder bei sich hatte. Den Beamten fiel dabei sofort auf, dass eines der beiden Zweiräder, ein E-Bike, noch mit einem Bügel am Hinterrad gesichert war. In einer Befragung gab der Kontrollierte an, den Schlüssel für das Schloss verloren und das E-Bike vor einigen Wochen auf einem Flohmarkt erworben zu haben. Einen Eigentumsnachweis konnte er den Polizisten nicht vorlegen. Aufgrund der fragwürdigen Gesamtumstände erhärtete sich der Verdacht, dass die beiden Fahrräder von dem 33-Jährigen gestohlen wurden. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab zudem, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Die Beamten nahmen den Mann fest und stellten die Fahrräder sicher. Die Polizei sucht nun nach den Eigentümern der beiden Zweiräder. Dabei handelt es sich zum einen um ein ursprünglich lilafarbenes Damenfahrrad, das schwarz überlackiert wurde. Eine Marke ist nicht ersichtlich. Zum anderen handelt es sich um ein E-Bike der Marke "NCM Moscow" ohne Akku. Der Fahrradrahmen ist überwiegend schwarz. An den Rädern ist die Aufschrift der Marke auf einem Farbstreifen in mittelblau. Wer Hinweise zur Herkunft der Fahrräder geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Osnabrück. Telefon: 0541/327-3203 oder -2215.

