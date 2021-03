Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Parkbank geklaut 10.03.2021

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Parkbank gestohlen haben unbekannte Personen zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 8.30 Uhr, im Bereich der Straße "Am vorderen See". Unbekannte entwendeten eine Sitzbank mit gusseisernen Füßen, die ein Arbeiter am Vortag an einer Baustelle abstellte. Die rote Parkbank hat einen Wert von rund 200 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben und Angaben zum Verbleib der Bank machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, zu melden.

