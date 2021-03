Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunken mit dem Auto unterwegs (11.03.2021)

Blumberg (ots)

Einer Polizeistreife aufgefallen ist in der Nacht Mittwoch auf Donnerstag gegen Mitternacht ein Autofahrer auf der Hauptstraße an der Einmündung zur Straße "Vogtgasse". Ein 58-jähriger BMW Fahrer stellte sein Auto auf der Einmündung ab, stieg aus und pinkelte dagegen. Bei seiner Überprüfung bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholeinfluss, was ein Alkoholtest mit über 1,5 Promille bestätigte. Der Mann durfte nicht weiter fahren und musste eine Blutprobe abgeben. Da er keinen Führerschein vorweisen konnte, ermittelt die Polizei nicht nur wegen einer Trunkenheitsfahrt, sondern auch wegen des Verdachts des Fahrens ohne Führerschein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell