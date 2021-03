Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Gegen geparktes Auto gefahren - Zeugen gesucht

Singen (ots)

Rund 3.000 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug am gestrigen Mittwoch zwischen 8 Uhr und 12.30 Uhr an einem Pkw verursacht, der in der Straße "Auf der Höhe" abgestellt war. Der Opel war im genannten Zeitraum am Straßenrand geparkt und wies anschließend Beschädigungen sowie rote Lackspuren auf. Diese stammen möglicherweise von einem roten Lkw, der laut Zeugen an diesem Tag im dortigen Bereich unterwegs war. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Singen (Tel. 07731/888-0) zu melden.

