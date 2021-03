Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eschbronn, Lkrs. RW) Wahlplakat verunstaltet - Polizei erwischt Verdächtige 10.3.21

Schramberg (ots)

Wahlplakate werden oft verunstaltet, herabgerissen oder anderweitig beschädigt. Meist fehlt von den Tätern jede Spur. In Eschbronn hat ein aufmerksamer Zeuge am Mittwochabend allerdings aufgepasst und gesehen, wie zwei Männer sich an einem Wahlplakat der Partei "Die Grünen" zu schaffen machten. Nach kurzer Zeit war die Kandidatin für den Wahlkreis Rottweil mit einem sogenannten "Hitler-Bart" verunstaltet und die Täter verschwunden. Der Zeuge informierte die Polizei, die wenig später auch zwei Männer in einem Auto in Hardt kontrollierten, auf die die Beschreibung passte. Mit dem Vorwurf konfrontiert, wollte diese allerdings nichts von der Sachbeschädigung wissen. Die Beamten fanden jedoch einen schwarzen Filzstift in der Beifahrertür, der möglicherweise für die Schmiererei in Eschbronn und noch weitere auf diese Art verunstalteten Plakate in Frage kommt. Die Polizei Schramberg ermittelt nun in der Sache weiter.

