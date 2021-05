Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Unbekannte Diebe auf Firmengelände - Polizei sucht Zeugen

Georgsmarienhütte (ots)

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen geriet eine Firma in der Lübecker Straße ins Visier von unbekannten Dieben. Die Täter schnitten ein Loch in einen Maschendrahtzaun und verschafften sich Zutritt zum Gelände des Tankanlagenherstellers. Anschließend schauten sie sich nach Diebesgut um und nahmen aus einem Anhänger diverse Restkabel an sich. Die Unbekannten verließen das Grundstück und flüchteten. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich unter 05401/879500 zu melden.

