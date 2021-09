Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch: Tageseinnahmen gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher haben sich am frühen Donnerstagmorgen Zugang in ein Lokal am St.-Martins-Platz verschafft. Die Diebe gelangten vermutlich über ein gekipptes Fenster in die Bar. Hier entwendeten sie in einem Nebenraum die Tageseinnahmen. Die Polizei sicherte Spuren und sucht Zeugen, die am Donnerstag zwischen 2 Uhr und 3:15 Uhr Verdächtiges wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2620 entgegen. |Gra

